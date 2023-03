Liverpool perdeu com o último: "Inaceitável, não pode voltar a acontecer"

Após ter goleado em casa do Manchester United por 7-0, o Liverpool perdeu diante do Bournemouth (0-1), que era o lanterna-vermelha da Premier League à entrada para a 27.ª jornada.

Após ter aplicado uma goleada história em casa do Manchester United (7-0) na ronda anterior, o Liverpool voltou a mostrar sinais de inconsistência ao perder por 0-1 diante do Bournemouth, que era o lanterna-vermelha da Premier League à entrada para a 27.ª jornada.

Trent Alexander-Arnold, titular na derrota frente aos cherries, mostrou-se muito insastisfeito com a prestação da equipa, criticando a falta de ambição que considerou existir no relvado.

"Esta é uma altura na época em que todos sabemos pelo que estamos a lutar e obviamente que o Bournemouth está numa luta pela permanência. Eles estão a lutar para sobreviver e todas as equipas na Liga estão a lutar por alguma coisa, portanto os três pontos valem muito. Olhando para trás, eles provavelmente quiseram mais a vitória do que nós e isso é algo inaceitável e que não pode voltar a acontecer", vincou, em declarações ao site oficial do clube.

O desaire, que deixa os reds num provisório quinto lugar, com 42 pontos, poderá ditar a queda para o sétimo posto caso o Newcastle (sexto, com 41 pontos) e o Brighton (sétimo, com 39) vençam os dois jogos que têm a menos - para os magpies, basta que triunfem este domingo frente ao Wolverhampton (16h30).