Liverpool perde liderança da Premier League e Klopp minimiza: "Gostei do jogo"

Técnico do Liverpool elogiou "energia" da equipe no empate em 1-1, este sábado, com o Manchester City

Apesar da perda da liderança da Premier League, Jurgen Klopp mostrou-se satisfeito com o futebol apresentado pelo Liverpool, no empate deste domingo, 1-1, com o Manchester City. "Eu amei o nível de energia de ambas as equipas esta noite - foi uma luta adequada e adequada no mais alto nível. Isso significa negar ao adversário, com a qualidade que temos e com a qualidade que ele tem. Você nega o oponente em muitos momentos. Então, estou muito feliz com o resultado e o desempenho", disse o treinador alemão.

No duelo entre dois dos principais candidatos ao título de campeão inglês, no estádio Etihad, Salah adiantou os "reds" de grande penalidade, aos 13 minutos, e o brasileiro Gabriel Jesus repôs a igualdade aos 31. Ainda antes do intervalo, aos 42', De Bruyne falhou uma grande penalidade. Ciente de que escapou de um resultado pior, Klopp optou pelas observações positivas com um ponto conquistado fora de casa.

"Na verdade gostei de todo o jogo, mas o início foi provavelmente o melhor período do jogo. É assim que o futebol é. Você tem que - especialmente contra o City - aproveitar as oportunidades ou criar ainda mais. Marcamos onosso golo e depois não fomos tão compactos...", analisou.

Esta foi a primeira das últimas cinco partidas em que o avançado português Diogo Jota passou em branco. O atleta havia marcado seis golos nas últimos quatro jogos pelo Liverpool. Ofensivo, em busca da vitória contra o rival, Klopp comentou a escoçha de Roberto Firmino, Diogo Jota, Mané e Salah,.

"Quando pode fazer isso contra o Manchester City, também pode fazer isso contra outras equipas. Não será a nossa nova [formação] permanente, mas há momentos em que podemos usá-la. Isso é muito útil para nós. Normalmente as pessoas sabem com qual sistema jogamos, agora isso água sob a ponte. A partir de agora podemos jogar em três ou quatro sistemas diferentes, o que é bom, e esta noite funcionou muito bem. Queríamos usar as habilidades e o poder dos quatro na frente em momentos específicos para causar problemas. A outra coisa é que todos gostamos de preparar um jogo de forma que saibamos exatamente o que o adversário está a fazer e Pep Guadiola, acho, não sabia que jogaríamos em 4-4-2. Não é importante, mas demorou um pouco para o City se adaptar, esse era o plano para hoje", detalhou o técnico.

Na próxima jornada, o Liverpool vai defrontar o Leicester, em duelo direto na briga pela liderança. Enquanto isso, o Manchester City vai ao encontro do Tottenham, fora de casa. Os dois jogos serão no dia 21 de novembro.