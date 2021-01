"Reds" atravessam mau momento na Premier League.

O Liverpool ficou esta segunda-feira com a liderança da Premier League em xeque, ao perder por 1-0 na visita ao Southampton

No St. Mary's Stadium, os "reds" sofreram o único golo do encontro à passagem do segundo minuto, por intermédio de Danny Ings. A equipa de Jurgen Klopp atravessa um momento complicado na Liga inglesa e somou o terceiro encontro consecutivo sem vencer (segunda derrota no campeonato em 2020/21).

O Liverpool continua no topo da tabela classificativa, com 33 pontos ao cabo de 17 partidas disputadas, os mesmos pontos do Manchester United, de Bruno Fernandes, que tem menos uma partida jogada. Em caso de vitória nesse encontro, os "red devils" ultrapassam o Liverpool.