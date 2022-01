Liverpool pede adiamento do jogo com Arsenal para Taça da Liga

No Liverpool, o treinador Jürgen Klopp e os atletas Alisson Becker, Joel Matip e Roberto Firmino testaram positivo ao coronavírus nos últimos dias

O Liverpool solicitou o adiamento do encontro da primeira mão das meias-finais da Taça da Liga inglesa, diante do Arsenal, agendado para quinta-feira, devido a um "número crescente de casos suspeitos de covid-19".

"O Liverpool Football Club pode confirmar que enviou um pedido para o adiamento da primeira mão da meia-final da Taça Carabao, na quinta-feira, com o Arsenal, devido a um número crescente de casos suspeitos de covid-19 e [consequente] disponibilidade de jogadores", informaram os "reds", através de um comunicado.

Segundo o emblema no qual atua o internacional português Diogo Jota, foi "formalmente solicitado à EFL que o confronto seja reagendado", tendo também em conta que, além dos jogadores infetados, existem outros que estão lesionados e ao serviço das seleções.

Como consequência, a sessão de treino, prevista para esta terça-fira, com vista ao duelo com os londrinos, de Cédric Soares e Nuno Tavares, foi cancelada.

No Liverpool, o treinador Jürgen Klopp e os atletas Alisson Becker, Joel Matip e Roberto Firmino testaram positivo ao coronavírus nos últimos dias, enquanto Naby Keita, Mohamed Salah e Sadio Mané vão desfalcar equipa nas próximas semanas, para representarem as respetivas seleções na Taça das Nações Africanas (CAN) de 2021.