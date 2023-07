Liverpool parece interessado, mas médio do Real garante que quer ficar

Aurélien Tchouaméni levantou dúvidas pelo rendimento após o Mundial, mas Ancelotti continua a ter confiança em alguém que custou 80 milhões de euros

Aurélien Tchouaméni custou, há um ano, 80 milhões de euros ao Real Madrid e, no Santiago Bernabéu, a ideia passa por confiar no valor do francês, apesar do interesse do Liverpool.

Como explica o AS, os reds vão perder Fabinho para o futebol árabe. Henderson pode seguir pelo mesmo caminho e, portanto, um médio terá de chegar a Anfield, com Tchouaméni a surgir nas ideias de Klopp.

Apesar do rendimento muito irregular após o Mundial, Ancelotti continua a confiar no médio contratado ao Mónaco. Tchouaméni também já mostrou que não pensa em sair, uma vez que colocou um "like" numa publicação de Fabrizio Romano que dava conta dessa mesma intenção.

Na temporada de estreia no Santiago Bernabéu, Tchouaméni realizou um total de 49 partidas, 33 delas a titular.