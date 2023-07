Liverpool paga quase um milhão de euros por jogador de... 14 anos

Harvey Owen trocou o Wolverhampton pelo Liverpool e não foi nada barato, tendo em conta a idade que tem.

Harvey Owen tem apenas 14 anos, mas já protagonizou uma transferência por valores bem elevados. Pelo menos para aquela faixa etária. O defesa-central trocou o Wolverhampton pelo Liverpool e, de acordo com a imprensa inglesa, custou 800 mil libras, o que equivale a mais de 933 mil euros.

Nas redes sociais, o jovem inglês, que vai integrar a equipa de sub-19 dos reds, assinalou a chegada a Anfield. "Muito feliz por assinar com o Liverpool, mal posso esperar para começar. Obrigado a todos os que me ajudaram a chegar hoje aqui e também ao Wolves, por me ter apoiado ao longo da minha carreira", escreveu.