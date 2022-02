Liverpool opera reviravolta e vence Norwich em dia de estreia a marcar de Luis Díaz

Comandados de Jurgen Klopp triunfaram por 3-1.

O Liverpool recebeu e venceu este sábado o Norwich, por 3-1, em jogo da 26.ª jornada da Premier League.

Os "reds" até começaram a perder, com um golo de Rashica aos 48 minutos da partida, mas Sadio Mané e Mohamed Salah deram a volta ao marcador em três minutos, com golos aos 64' e 67'. O jogo ficou ainda marcado pela estreia a marcar de Luis Díaz ao serviço do clube inglês, aos 81'.

O Liverpool ocupa a segunda posição da tabela, com 57 pontos, menos seis do que o líder Manchester City (63), que ainda este sábado defronta o Tottenham, ficando por isso com um jogo a mais do que os comandados de Jurgen Klopp.