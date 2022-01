Liverpool não tinha só Díaz na agenda: a proposta apresentada e recusada em Espanha

Matheus Cunha com a camisola do Atlético

Matheus Cunha interessava a Jurgen Klopp, segundo a imprensa espanhola.

O colombiano Luis Díaz, sabe O JOGO, vai ser jogador do Liverpool a troco de 45 milhões de euros mais 15 milhões se cumprir determinados objetivos. A investida dos reds surtiu efeito, mas nem só Luis Díaz estava na lista de alvos de Jurgen Klopp.

Segundo escreve o jornal espanhol "As", o Liverpool fez ao Atlético uma proposta para a aquisição de Matheus Cunha, mas deparou-se com a intransigência do emblema espanhol, que não pretende vender o jogador.

Matheus Cunha, avançado de 22 anos, está ao serviço da seleção brasileira e esta época apontou cinco golos em 23 jogos pelo clube colchonero. No futebol europeu também já representou Sion, Leipzig e Hertha Berlim.