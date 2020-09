Liverpool não perdoou os erros do Chelsea

Bis de Sadio Mané dá vitória ao Liverpool em casa do Chelsea

O Liverpool venceu (2-0) com o" Chelsea, num jogo que os blues "começaram a perder" com a expulsão de Christensen perto do intervalo. Em Stamford Bridge, o campeão inglês não se amedrontou com o investimento de mais de 200 milhões de euros feito pelos londrinos para a época 2020/21, com as entradas de Timo Werner, Kai Havertz, Chilwell, Thiago Silva ou Hakim Ziyech.

Frank Lampard, contou com Werner e Havertz a titulares, mas foi o tridente ofensivo do Liverpool - Salah, Sadio Mané e Firmino - a colocar em sentido a equipa da casa.

O primeiro sinal foi dado com uma fuga de Sadio Mané, que o central Christensen tentou travar em falta e aumentou a dificuldade para o Chelsea, ao receber ordem de expulsão, num lance em que o avançado dos "reds" se isolava, aos 45+1.

Com mais um jogador em campo, o Liverpool aumentou a pressão, e a superioridade, e uma combinação perfeita de Salah para Firmino e do brasileiro para a entrada de cabeça de Sadio Mane deu a vantagem ao Liverpool, aos 50 minutos.

Pouco depois, aos 54, novo erro no Chelsea: o guarda-redes Kepa tentou servir um defesa, para sair a jogar, e Sadio Mane, a fazer pressão, intercetou a bola e só teve que empurrar para a baliza, colocando o marcador em 2-0.

Seria uma tarde não para o Chelsea, que mostrou estar ainda "tenro" na luta diante do campeão, e num jogo em que até Jorginho falhou a oportunidade de reduzir, com Alisson Becker a defender um penálti, aos 75 minutos.

Na segunda-feira a segunda ronda encerra com os jogos Aston Villa-Sheffield United e Wolverhampton-Manchester City.