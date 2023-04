Liverpool já terá desistido de Bellingham e há um português como alternativa

Reds preferem utilizar o dinheiro que podiam investir no médio inglês em duas contratações. Mason Mount continua a ser um objetivo, mas há outros nomes na lista, incluindo o de Matheus Nunes

O Liverpool já terá desistido de Jude Bellingham. Perante a obrigação de chegar, pelo menos, aos 115 milhões de euros para contratar o médio, os responsáveis do clube red preferem utilizar o dinheiro de uma outra forma.

Como explica a Sky Sports, o próprio Jurgen Klopp já se colocou ao lado da direção para que a contratação de Bellingham não avance. Assim, os milhões serão gastos em dois jogadores, sendo que um deles pode vir a ser o português Matheus Nunes.

O antigo jogador do Sporting faz parte de uma lista de alternativas que contém ainda os nomes de Declan Rice, Moisés Caicedo, Nicolò Barella e Ryan Gravenberch. Todos estes nomes, ainda assim, surgem atrás de Mason Mount, o preferido para entrar no meio-campo de Anfield.

Com contrato ligado ao Chelsea até 2024 e cada vez com menos espaço, Mount pode dar um novo impulso à carreira com a mudança para Anfield, ainda que a chegada de Lampard, que sempre encarou o médio como um indiscutível, ao banco de Stamford Bridge possa alterar os planos das partes envolvidas.