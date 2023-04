Liverpool já tem alternativa pensada para Bellingham

Ryan Gravenberch custou quase 20 milhões ao Bayern no último verão. Tem tido poucas oportunidades e pode sair já no final da presente temporada

Ryan Gravenberch pode vir a ser a solução encontrada pelo Liverpool para o meio campo. Colocada de parte que está a solução de Jude Bellingham, os reds olham com interesse para o médio do Bayern.

Contratado no último verão por quase 20 milhões de euros, o centrocampista neerlandês tem tido poucas oportunidades de brilhar na Allianz Arena. Até ao momento, são apenas quatro jogos a titular, um golo e uma assistência.

Segundo o The Times, já houve contactos entre as partes envolvidas, com o Liverpool a pensar que pode garantir o médio, que tem contrato até 2027, por um valor a rondar os 25 milhões de euros.