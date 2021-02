Liverpool identifica possível sucessor de Klopp e o percurso pode ser idêntico

De olho no futuro, os "reds" vão planeando a sucessão do técnico alemão.

A época não está a correr de feição ao Liverpool, mas o lugar de Jurgen Klopp não está em risco. Ainda assim, o emblema de Anfield vai acautelando o futuro a longo prazo e, de acordo com o jornal Liverpool Echo, já planeia a sucessão do treinador alemão.

A hora da mudança no comando técnico é apontada apenas a 2024, ano em que expira o vínculo de Klopp com os "reds" e, além dos nomes já falados de Steven Gerrard e Julian Nagelsmann, há um novo na equação: Marco Rose.

A parte curiosa é que, a confirmar-se uma mudança de Rose para Liverpool no futuro, o percurso do treinador tornar-se-ia muito semelhante ao de Klopp; isto porque Marco Rose já foi anunciado como homem do leme do Dortmund para a próxima época, clube que Jurgen orientou antes de rumar a Inglaterra.

Há ainda outro dado a ter em conta: Marco Rose - ainda no comando do Monchengladbach - foi jogador de Klopp no Mainz.