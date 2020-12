Liverpool goleia Wolves e empata com Tottenham na liderança da Premier League

No dia em que o Anfield pôde voltar a receber adeptos, e foram dois mil no estádio, o Liverpool não dececionou. Superior ao Wolverhampton durante todo o jogo, venceu o adversário deste domingo com autoridade, 4-0, e chegou aos mesmos 24 pontos do líder Tottenham

Os golos da vitória do Liverpool nesta 11ª jornada foram marcados por Salah, Wijnaldum, Matip e Semedo (autogolo, 77). Com o triunfo, os reds ampliaram a invencibilidade em seu estádio na Premier League. Já são 65 jogos sem derrotas na casa dos atuais campeões ingleses, que tiveram mais um dia inspirado.

Aos 23, Henderson lançou Salah. O defesa Coady tentou dominar no peito e falhou. A bola ficou limpa para o egípcio finalizar cruzado, sem hipótese para Rui Patrício. Os reds foram para o intervalo com a vantagem mínima, mas sem dar hipótese para os Wolves.

No segundo tempo, mais agressivo e motivados pela volta dos adeptos à bancada, o Liverpool ampliou a vantagem com naturalidade. Aos 57, Wijnaldum recebeu passe com liberdade na entrada da área e acertou o ângulo do guarda-redes Rui Patrício, que nada pôde fazer.

Aos 67 foi a vez de Matip. Após pontapé de canto mais curto, Salah recebeu de Henderson e cruzou na medida para Matip mandar para a baliza de Rui Patrício: 3-0. Onze minutos depois, Semedo tentou evitar o golo de Mané e acabou por fazer o autogolo que daria números finais ao jogo: 4-0.

Na próxima jornada, os Wolves receberão o Aston Villa, no sábado, enquanto o Liverpool irá a Craven Cottage enfrentar o Fulham, no domingo.