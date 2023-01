Liverpool ganha jogo da decisão e elimina Lopetegui da Taça de Inglaterra

Golo de Elliot, marcado no início da partida, fez a diferença. Equipas tinham empatado a dois golos em Anfield. José Sá, Toti, Rúben Neves e João Moutinho titulares nos lobos, Fábio Carvalho nos reds

O Liverpool está na quarta eliminatória da Taça de Inglaterra. Os reds bateram o Wolverhampton, por 0-1, e asseguraram o bilhete para a próxima fase da competição.

Um golo de Elliott, no minuto 13, fez a diferença para uma equipa que contou com Fábio Carvalho no onze. O Wolverhampton, que lançou no onze Sá, Toti, Neves e Moutinho, para além de Podence, Matheus Nunes e Semedo durante o jogo, não conseguiu bater o habitual suplente Kelleher.

As duas equipas tinham empatado a dois golos há mais de uma semana, em Anfield.