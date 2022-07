Liverpool foi goleado, mas Klopp viu coisas boas: "Mesmo odiando perder..."

Reds perderam por quatro golos sem resposta frente ao Manchester United.

Na Tailândia, o Liverpool iniciou os jogos de pré-temporada com uma derrota pesada (4-0) frente ao Manchester United. Jurgen Klopp realçou que o teste, de elevado grau de dificuldade, surgiu numa fase muito precoce, encontrando, ainda assim, pontos positivos.

"O jogo chegou um pouco cedo para nós, para alguns dos nossos rapazes, por isso penso que concordamos que vimos muitas coisas boas neste jogo. Nos momentos decisivos não fomos suficientemente claros. Concedemos grandes oportunidades", afirmou, citado pelo site oficial do Liverpool.

"O mais importante depois do jogo, mesmo odiando perder, é que todos têm agora 30 minutos nas pernas, para alguns no terceiro dia de treino, o que é realmente duro, mas é a vida de um jogador de futebol profissional. Portanto, agora vamos trabalhar com isso", prosseguiu

"Não tivemos qualquer hipótese de nos prepararmos para este jogo, na verdade, por isso tivemos de o fazer como fizemos, com três equipas, três vezes 30 minutos e estamos agora oito dias em treino com um grande grupo e com todos os internacionais. Claro que teria adorado ter mostrado às pessoas daqui alguns golos. Tivemos hipóteses, não as concretizámos", lamentou.