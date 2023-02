"Liverpool? Foi a primeira vez que vi Klopp quase a pedir desculpa..."

Gary Neville lançou duras críticas em relação à exibição do quarteto defensivo dos reds na derrota frente ao Wolverhampton (0-3).

Gary Neville, antigo capitão do Manchester United e atual comentador da Sky Sports, lançou duras críticas na direção da exibição defensiva do Liverpool na derrota em casa do Wolverhampton (0-3), a contar para a 22.ª jornada da Premier League, em que os reds caíram para um surpreendente décimo lugar, com 29 pontos.

"Defensivamente, estiveram uma desgraça. Individualmente e coletivamente, foram fáceis de defrontar. Na frente de ataque, as coisas também não estão a ser perfeitas. [Cody] Gakpo, [Darwin] Núnez e Mo [Salah] ainda não explodiram como trio de ataque e isso poderá demorar algum tempo", começou por dizer, em direto para o seu podcast, num plano mais geral.

"O resto da equipa está no meio de uma confusão e estão a conceder golos muito fáceis. Foi a primeira vez em que quase vi Jurgen Klopp quase a pedir desculpa no fim do jogo", acrescentou.

De seguida, Nevilla visou com mais foco o quarteto defensivo composto por Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Joe Gomez e Andy Robertson, apontando que as lesões de Virgil van Dijk e Ibrahima Konaté não são desculpa para as suas respetivas baixas de rendimento.

"Não há desculpa para aquilo. Há outras equipas que tiveram lesões na defesa e lidaram melhor com isso. Não sei porque caíram aos pedaços. Há pessoas que dizem que isto aconteceu no sétimo ano [de Klopp] no Dortmund, mas não ligo a essas coisas. Eles podem olhar para os outros clubes e pensarem: 'Precisamos de gastar mais dinheiro para reconstruir', mas atualmente, devem conseguir retirar o melhor dos jogadores que têm - e o Liverpool tem um bom plantel. Eles deveriam estar a jogar muito melhor do que têm feito", considerou Neville.

"A exibição do Liverpool [frente aos Wolves] foi insuficiente, tendo em conta o que atingiram nos últimos anos. Foi muito abaixo do nível exigido. Eles precisam de acordar. Eu defendo que, quando mereceste crédito suficiente, não te devem criticar durante algum tempo, porque também tens direito a escorregar. Mas estamos a chegar a um ponto em que o Liverpool está a demonstrar sinais alarmantes e em que as exibições individuais estão muito abaixo do nível habitual", concluiu.