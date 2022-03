Liverpool ficou em êxtase com prémio de Matip: "Festejámos como se fosse a Taça da Liga"

Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, revelou que, quando o plantel soube que Joel Matip tinha vencido o prémio de melhor jogador da Premier League em fevereiro, fizeram um festa similar à da conquista da Taça da Liga inglesa, esta temporada

Em conferência de antevisão à visita ao Brighton, no sábado, a contar para a 29ª jornada da Premier League, Klopp contou como o plantel do Liverpool se apercebeu que Matip tinha vencido o prémio individual.

"Isso foi incrível. Antes do treino, tivemos uma reunião e o Thiago Alcántara tinha publicado uma foto no grupo [WhatsApp], onde ele [Matip] tinha o troféu na sua mão, então eu perguntei: 'É mesmo verdade que o Joel ganhou? Foi similar às celebrações depois da Carabao Cup [Taça da Liga inglesa], para ser honesto. Foi muito fixe", referiu o técnico dos reds.

Joel Matip tem sido um membro regular do setor defensivo do Liverpool esta época e, apesar de não ser um nome que costuma encher as manchetes desportivas, Jurgen Klopp deixou a garantia de que, se existe um jogador no clube que merece reconhecimento, é o central de 30 anos.

"O Joel [Matip] é uma figura muito famosa no grupo, na equipa e obviamente que não costuma ter muitas manchetes. Eu não gosto muito de prémios individuais, mas se haveria alguém que tivesse de ganhar, faz sentido que tenha sido Joel. Quem é que vota? Foi a sua mãe? A Premier League? Um painel? Eu sei que já critiquei a Premier League bastantas vezes, mas tenho de admitir, já tomaram decisões bem piores!", brincou.

"Acreditem, se existe uma pessoa neste planeta que não poderia querer saber menos se não o cotamos o suficiente, essa pessoa é Joel Matip. Ele nem se apercebe disso, provavelmente. Ele está só feliz em estar aqui com estes rapazes. Ele é uma pessoa bastante inteligente, mas não neste tipo de situações. Ele nunca pensa: 'Meu Deus, eu devia ter outro estatuto' ou o que seja, nem um pouco. É por isso que toda a gente ficou tão feliz por ele ter ganho", explicou Klopp.