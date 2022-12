Liverpool fecha reforço para o ataque numa "transferência recorde" para o PSV

Gakpo esteve no Mundial do Catar

PSV confirmou esta segunda-feira ter chegado a um acordo com o clube inglês para a transferência do internacional neerlandês Gakpo.

O PSV confirmou na noite desta segunda-feira que chegou a um acordo com o Liverpool para a transferência de Gakpo.

"PSV e Liverpool chegaram a um acordo para a transferência de Cody Gakpo. O atacante de 23 anos partirá para a Inglaterra em breve, onde será submetido às formalidades necessárias antes da conclusão da transferência", informou o emblema dos Países Baixos.

Marcel Brands, diretor-geral do emblema de Eindhoven, afirmou, citado pelo site oficial, que esta é uma "transferência recorde" para o clube que na última temporada era orientado por Roger Schmidt, agora no comando técnico do Benfica.

O valor do negócio terá sido de 50 milhões de euros, por um jogador que, curiosamente, nos últimos tempos era apontado ao Manchester United.

Gakpo, 23 anos, tem toda a carreira profissional feita no PSV e esta época fez 13 golos e 18 assistências em 24 partidas. Esteve igualmente em foco no Mundial do Catar, com três remates certeiros com a camisola dos Países Baixos.