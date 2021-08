Liverpool entrou a vencer na Premier League e contou com golo português

"Reds" bateram o recém-promovido Norwich por 3-0, fora de casa.

Um golo do português Diogo Jota abriu este sábado caminho para a vitória, por 3-0, do Liverpool no terreno do Norwich, na ronda inaugural da Liga inglesa.

Jota, que foi titular na equipa de Jurgen Klopp, marcou aos 26 minutos, a passe de Mohamed Salah, e foi substituído aos 61, por Roberto Firmino, o autor do segundo golo dos visitantes (65).

O terceiro golo do Liverpool surgiu apenas dois minutos depois, por intermédio de Salah, que também esteve em destaque no tento de Firmino.

Nos jogos disputados ao início da tarde, o treinador português Bruno Lage estreou-se com uma derrota, após o desaire do Wolverhampton no terreno do Leicester, por 1-0, com um golo com intervenção direta de Ricardo Pereira. O defesa português fez o passe para o único golo da partida, apontado por Jamie Vardy, aos 41 minutos, na baliza dos Wolves agora defendida por José Sá, o substituto de Rui Patrício, que se transferiu para a Roma.

O Everton, sem André Gomes, venceu o Southampton por 3-1, depois de ter estado a perder, na sequência de um golo apontado por Adam Armstrong, aos 22 minutos.

Em Londres, o Chelsea, que a meio da semana juntou a Supertaça europeia ao título de campeão continental, venceu o Crystal Palace por 2-0, com golos de Marcos Alonso, Pulisic e Chalobah.

O Watford recebeu e venceu o Aston Villa por 3-2, enquanto o Brighton foi a única equipa a vencer fora nos jogos disputados ao início da tarde, impondo-se por 2-1 no terreno do Burnley.