Liverpool empresta Neco Williams ao Fulham de Marco Silva

O Fulham, treinado pelo português Marco Silva, contratou o internacional galês Neco Williams por empréstimo do Liverpool, reforçando o plantel líder do segundo escalão do futebol inglês no último dia do mercado de transferências de inverno.

Em comunicado, o emblema de Craven Cottage confirma a chegada de Neco Williams, destacando o jovem de 20 anos, 17 vezes internacional pelo País de Gales (dois golos), como substituto do belga Denis Odoi, agora no Club Brugge.

O defesa direito alinhou esta época em oito partidas pelos reds, três delas na Liga dos Campeões, e ao todo fez já 33 jogos oficiais pelo Liverpool, clube em que passou toda a carreira até aqui.

Treinado por Marco Silva, o Fulham lidera o Championship com 58 pontos, mais cinco do que o segundo classificado Blackburn Rovers, e mais seis do que o terceiro, Bournemouth, primeiro clube fora dos lugares de promoção direta à Premier League.