Liverpool empata com o Everton e título já não pode chegar nesta jornada

Se o Manchester City escorregasse com o Burnley, o Liverpool poderia festejar o título no sofá. Assim, adia a festa, que dificilmente escapará.

O Liverpool empatou este domingo no terreno do Everton (0-0), na 30.ª jornada da Premier League, num encontro que marcou o regresso à competição dos reds, líderes destacados da prova, após a interrupção causada pela pandemia de covid-19.

No dérbi de Liverpool, em Goodison Park, que contou com o internacional português André Gomes a titular do lado do Everton, os comandados por Jürgen Klopp tiveram muito mais posse de bola, mas houve equilíbrio nas ocasiões de golo criadas, com o nulo a persistir no final dos 90 minutos.

Com o empate, o Liverpool já não pode celebrar esta jornada o título de campeão inglês - o segundo classificado, Manchester City, só joga na segunda-feira -, porém, com 83 pontos, o Liverpool continua a grande distância do mais direto perseguidor, que tem 60 pontos e menos um jogo.

Já o Chelsea arrancou uma vitória suada no terreno do Aston Villa, por 2-1, depois de ter estado em desvantagem no marcador.

O defesa inglês Kortney Hause marcou para a formação da casa aos 43 minutos, mas os blues deram a volta ao resultado em apenas dois minutos (60 e 62), primeiro pelo norte-americano Christian Pulisic, e, depois, por intermédio do francês Olivier Giroud, ambos após assistências do espanhol César Azpilicueta.

Com a vitória, o Chelsea consolidou o quarto lugar, com 51 pontos, beneficiando do empate do Manchester United (5.º), de Bruno Fernandes, na sexta-feira, no embate com o Tottenham (8.º), de José Mourinho, aproximando-se ainda do Leicester, terceiro classificado, que empatou no sábado com o Watford, e tem 54 pontos.

No outro jogo do dia, o Sheffield United (7.º com 44 pontos), desperdiçou a possibilidade de saltar para o quinto lugar da Premier League, o último que dá acesso aos lugares europeus, ao sair derrotado por 3-0 na deslocação ao Newcastle (13.º com 38 pontos).

Os golos do encontro foram todos apontados na segunda parte, aos 55 minutos, por Allan Saint-Maximin, depois por Matt Ritchie, aos 69, e com Joelinton a fechar a contagem aos 78.