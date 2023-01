Liverpool e Chelsea empatam na estreia de Mudryk na Premier League

Extremo ucraniano entrou aos 55 minutos nos blues.

O Liverpool empatou este sábado 0-0 na receção ao Chelsea, em jogo que abriu a 21.ª jornada da Premier League.

Num jogo com poucas ocasiões de golo de lado a lado, os reds não puderam contar com Diogo Jota (lesionado) e Fábio Carvalho (falhou convocatória), ao passo que os blues entraram em campo sem João Félix (cumpriu o segundo jogo de suspensão).

Aos 55 minutos, destaque para a estreia oficial de Mykhaylo Mudryk pelo Chelsea, com o extremo ucraniano a ter inclusive sido responsável por um lance de muitos perigo na área dos reds, em que só não conseguiu finalizar com sucesso.

O Mudryk já anda a ver se faz estragos



@premierleague | @LFC 0 x 0 @ChelseaFC



: A primeira mensalidade é oferta da ELEVEN ao aderires ao passe anual

https://t.co/7qOD0Miooh#PremierELEVEN pic.twitter.com/n1eCx883tx - ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) January 21, 2023

Fruto do empate, ambas as equipas continuam bem longe dos lugares que costumam ocupar na Liga inglesa, com os reds a subirem provisoriamente ao oitavo lugar, com os mesmos 29 pontos que somam os blues, décimos classificados.