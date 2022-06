Liverpool: depois de Darwin, um lateral escocês

Imprensa inglesa dá conta do acordo do Liverpool com o Aberdeen

A imprensa inglesa avança esta quinta-feira que o Liverpool vai contratar Calvin Ramsay. A confirmar-se, será o terceiro reforço garantido neste defeso, juntando-se ao internacional sub-21 de Portugal, Fábio Carvalho e ao avançado uruguaio, ex-Benfica, Darwin.

O lateral-direito, de apenas 18 anos, joga nos escoceses do Aberdeen e segundo o jornal Liverpool Echo, os reds pagarão 7,5 milhões de euros, sendo que parte deste valor será alcançado se cumpridos alguns objetivos.