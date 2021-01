Liverpool dá pontapé na crise à custa do Tottenham de Mourinho

Liverpool venceu no reduto do Tottenham

Em Londres, os "reds" puxaram dos galões e venceram por 3-1 os "spurs".

O campeão inglês Liverpool quebrou esta quinta-feira uma série de cinco jogos sem vencer na Liga inglesa ao bater o Tottenham no seu reduto, por 3-1, em partida da 20.ª jornada.

Em Londres, os "reds" adiantaram-se no marcador em cima do intervalo, no quarto minuto de compensação, por intermédio de Roberto Firmino.

No reatamento do jogo, aos 47', Alexander-Arnold aproveitou uma defesa incompleta de Lloris para dilatar a vantagem, com Hojbjerg a reduzir aos 49', com um remate portentoso de fora da grande área.

A estocada final surgiu aos 65', por intermédio de Sadio Mané, que aproveitou da melhor forma uma abordagem comprometedora de Joe Rodon a um cruzamento de Alexander-Arnold.

Com este resultado, o Liverpool passou a somar 37 pontos e ascendeu ao quarto posto da Premier League. Já o Tottenham, orientado por José Mourinho, perdeu terreno na luta pelos lugares cimeiros: os "spurs" estão no sexto lugar, com 33 pontos e um menos um encontro disputado. A liderança pertence ao Manchester City, com 41 pontos em 19 jogos.