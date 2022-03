Liverpool tem um mês de abril louco e para Van Dijk há algo que não pode ser esquecido

Van Dijk com Jurgen Klopp

Van Dijk encara com satisfação o calendário da equipa, que inclui dois jogos com o Benfica.

Terminada a pausa para os compromissos das seleções, o Liverpool irá entrar num louco mês de abril, que inclui dois jogos com o Manchester City, para o campeonato de Taça de Inglaterra, uma receção ao Manchester United e as duas partidas com o Benfica, nos quartos de final da Champions, entre outros.

Van Dijk, central dos reds, entende que o pesado calendário não é sinal de preocupação, mas sim um motivo para a equipa desfrutar e procurar alcançar o máximo de títulos possível.

"Obviamente que isso é algo que todos nós queremos acima de tudo, por isso temos de nos cuidar, certificarmo-nos de que recuperamos bem e fazer uma boa preparação. Penso que uma das primeiras coisas que não nos podemos esquecer é: desfruta. Como hoje [vitória por 1-0 frente ao Nottingham Forest, na Taça de Inglaterra]. Estas noites em que se tem de lutar por tudo. É isso que temos de fazer também em abril. Há uma pausa internacional agora, temos de lutar pelos nossos países e esperemos que todos voltem em forma e saudáveis", afirmou, citado pelo site oficial do Liverpool.

O Benfica recebe os reds no dia 5 de abril e joga em Anfield a 13.