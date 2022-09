Liverpool coloca reforço a treinar com a equipa sub-21

O objetivo dos reds passa por melhorar os índices físicos de Arthur, médio contratado no último dia do mercado de verão.

Emprestado pela Juventus ao Liverpool, com opção de compra, no último dia do mercado de verão, Arthur Melo tem tido dificuldades em impor-se em Anfield e, segundo a Sky Sports, foi colocado a treinar junto da equipa sub-21 dos reds.

O objetivo do clube passa por melhorar os índices físicos do médio brasileiro, de 26 anos, que enfrentou várias lesões ao longo das duas temporadas em que representou a Vecchia Signora.

Desde que chegou ao Liverpool, Arthur registou apenas 13 minutos ao serviço da equipa principal dos reds, tendo realizado a sua única partida na goleada sofrida em casa do Nápoles (4-1), na primeira jornada do Grupo A da Liga dos Campeões.