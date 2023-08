Liverpool chegou quase aos 130 milhões, mas Caicedo está reticente

Reds pareciam lançados para garantir a contratação mais cara da história da Premier League. Jogador ainda não tomou uma decisão e tem dúvidas quanto à ida para Anfield

A novela em torno de Moisés Caicedo promete continuar por mais algumas horas. O Chelsea estava interessado, mas era o Liverpool que parecia ter o jogador garantido. O médio, no entanto, está reticente.

Depois do Brighton aceitar a proposta de 128 milhões de Anfield, Caicedo parecia quase certo na equipa de Klopp, mas o equatoriano tem dúvidas quanto à ida para Liverpool. De acordo com a Sky Sports, mantém-se em contacto com o empresário.

Leia também Portugueses Weverton leva "dura" de Abel na conferência: "Senta-te direito, pá" Na conferência de imprensa que se seguiu ao Palmeiras-Atlético Mineiro (0-0), Abel Ferreira deu uma "dura", em tom de brincadeira, ao guarda-redes e capitão Weverton, por não estar "corretamente" sentado na cadeira. O Verdão passou aos quartos de final da Taça Libertadores, fruto da vitória (1-0) na primeira mão.

Caso o negócio vá mesmo para a frente, Caicedo será o jogador mais caro da história do futebol inglês.