Liverpool chega-se à frente na corrida por Bellingham

Médio da seleção inglesa pode voltar a casa no próximo verão. Real Madrid é o outro principal interessado

Jude Bellingham é um dos jogadores do momento na seleção inglesa. O médio do Dortmund, apesar de jovem, é já muito importante na manobra da equipa do seu país e Jurgen Klopp quer transportar isso para Anfield.

De acordo com o Bild, o Liverpool é, nesta altura, o mais sério candidato a receber o médio a partir do próximo verão. Os responsáveis do Real Madrid, o outro principal interessado no concurso do jogador, já terão recebido informações que os reds ocupam, neste momento, a pole position.

Aos 19 anos, Bellingham é já titularíssimo da sua seleção e figura no Dortmund. No Mundial, leva três jogos e uma assistência, até ao momento.