Liverpool chega aos cinco e arrasa rival United em Old Trafford

Red Devils sofreram quatro golos no primeiro tempo

Tarde histórica em Old Trafford. Diante do grande rival, o Manchester United sucumbiu por 0-5 face ao Liverpool, com Salah a vestir a pele de herói, mais uma vez.

Ao intervalo, os reds já venciam por quatro, depois dos golos de Keita, Jota e Salah, este último a dobrar e a colocar os números em goleada.

No segundo tempo, entre a gestão do Liverpool, três momentos de destaque: o golo anulado a Cristiano Ronaldo, o hat-trick de Salah e a expulsão de Pogba, depois de uma entrada muito dura.