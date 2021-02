Liverpool cai aos pés do Brighton e perde lugar no pódio da Premier League

Atual campeão britânico sofreu um desaire, após duas rondas vitoriosas, ante um dos piores classificados da liga inglesa

O Liverpool foi, esta quarta-feira derrotado em Anfield Road pelo Brighton (1-0), num encontro da 22.ª jornada da Liga inglesa, e ficou mais longe dos lugares cimeiros da classificação, entregando o terceiro posto ao Leicester.

O atual campeão britânico, treinado por Jurgen Klopp, parecia estar de regresso às boas exibições, mas voltou a fracassar, perante um adversário que luta pela manutenção e que fez o único golo na partida através do colombiano Steven Alzate, quando decorria o minuto 56.

O desaire acabou por custar o último lugar do pódio aos "reds", agora no quarto posto, com 40 pontos, menos dois do que o terceiro classificado Leicester, a quatro do vice-líder Manchester United e a sete do líder Manchester City (menos um encontro). A formação dos seagulls, com 24 pontos, está no 15.º lugar.

Para trás, ficaram duas vitórias consecutivas da equipa de Jurgen Klopp ante o Tottenham e o West Ham nas duas últimas rondas da Premier League.