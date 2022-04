Liverpool bate City em Wembley e Klopp vai em busca da primeira Taça de Inglaterra

Triunfo por 3-2, num jogo em que os reds venciam por 3-0 ao intervalo e em que acabaram por sofrer nos últimos minutos da compensação. Guardiola deixou alguns titulares no banco e o suplente de Ederson facilitou na baliza

Dez anos depois, o Liverpool está de regresso à final da Taça de Inglaterra. Os reds bateram o grande rival Manchester City, por 3-2, e asseguraram o lugar no jogo decisivo da competição mais antiga do Mundo.

Ao intervalo, a equipa de Klopp já vencia por 3-0, depois do golo de Konaté e do bis de Mané, que aproveitou, primeiro, um erro de Steffen, suplente de Ederson, antes de finalizar com estilo uma bela jogada coletiva.

O Manchester City entrou na segunda parte praticamente a marcar, depois de Grealish bater Alisson. No final, Bernardo Silva fez o 3-2 no minuto 90 e ainda houve lugar a mais duas oportunidades junto à baliza do Liverpool, que segurou o triunfo.

Os reds, que não vencem a Taça de Inglaterra desde 2006, ficam à espera do vencedor do encontro entre o Chelsea e o Crystal Palace.