Liverpool bate Chelsea após maratona de penáltis e conquista Taça da Liga inglesa

Formação comandada por Jurgen Klopp venceu nas grandes penalidades, após o 0-0 verificado no fim do prolongamento.

O Liverpool conquistou este domingo a Taça da Liga inglesa, após bater o Chelsea na final da competição, depois de uma maratona de penáltis, após o empate 0-0 verificado no fim do prolongamento.

O encontro ficou decidido ao fim de 22 penáltis, tendo Kepa Arrizabalaga, guarda-redes do Chelsea que tinha entrado de propósito para as grandes penalidades, falhado a sua, já depois de Kelleher, guardião do Liverpool, ter marcado.

O jogo, que teve o ex-FC Porto Luis Díaz como titular - foi substituído por Origi já no prolongamento - e Diogo Jota como suplente utilizado, recuperado de lesão, ficou ainda marcado por quatro golos anulados, um aos "reds" e três aos "blues".