Liverpool apresenta mais um reforço: "É um sonho tornado realidade"

Calvin Ramsay com a camisola do Liverpool

Calvin Ramsay é um jovem lateral escocês de 18 anos.

O Liverpool confirmou na manhã deste domingo a contratação de Calvin Ramsay, com um contrato de longa duração, sem especificar. O jovem lateral-direito escocês de 18 anos alinhava ao serviço do Aberdeen e junta-se ao lote de reforços para 2022/23, onde já está Darwin, ex-Benfica.

"É um sonho tornado realidade", afirmou o internacional sub-21 pela Escócia. "Foi um sonho tornado realidade jogar pelo Aberdeen e agora estar num dos maiores, ou o maior clube do Mundo, é uma grande conquista e estou ansioso por tentar mostrar aos adeptos do que sou capaz. Espero poder entrar na pré-época, mostrar a todos no clube, ao staff, jogadores as minhas qualidades e depois veremos o que acontece a partir daí", vincou.

Ramsay fez 33 jogos e marcou um golo pelo Aberdeen em 2021/22.