Liverpool anuncia renovação de contrato com "um defesa excecional"

Joe Gómez, defesa do Liverpool

Joe Gómez assinou um novo vínculo com os "reds."

O Liverpool anunciou esta quinta-feira a renovação de contrato com Joe Gómez. A duração do novo vínculo não foi divulgada. O defesa de 25 anos, opção para o eixo defensivo lateral-direita, representa os reds desde 2015/16, totalizando até ao momento 142 jogos num percurso onde se regista a conquista da Liga dos Campeões, do Mundial de Clubes, um campeonato, entre outros troféus.

"É obviamente um momento especial para mim e minha família. É um lugar inacreditável para estar. Aos meus olhos, provavelmente um dos melhores [lugares], se não o melhor clube do mundo atualmente. A oportunidade de estender a minha estadia aqui foi uma decisão fácil de tomar, na verdade", afirmou. "Obviamente, já estou aqui há bastante tempo, mas (...) ainda me sinto jovem e, como vocês dizem, os melhores anos estão pela frente. Tenho mais a aprender e tempo para o fazer", vincou.

"Joe é um talento excecional. É também um defesa excecional e um ser humano fantástico Ele tem tantas qualidades, que eu poderia falar sobre elas o dia todo", comentou, por seu lado, o treinador Jurgen Klopp.