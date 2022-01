Liverpool abre, Chelsea fecha: blues e reds empatam em Stamford Bridge

Quatro golos do jogo ocorreram nos 45 minutos iniciais do duelo, dois deles nos últimos cinco. Manchester City ainda mais distante no topo da classificação.

No jogo de maior cartaz da 21.ª jornada da Premier League, em Stamford Bridge, as equipas de Chelsea e de Liverpool empataram, este domingo, a duas bolas (2-2), tendo as malhas das respetivas balizas abanado somente na primeira parte.

Os reds adiantaram-se aos 9', por Mané, enquanto Salah ampliou a vantagem da formação de Liverpool aos 26'. A reação londrina efetuou-se num ápice: aos 42', Kovacic reduziu (e levantou o estádio!) e Pulisic restabeleceu o empate aos 45+1'.

Não mais desfeita até ao final do tempo regulamentar, a igualdade a dois golos manteve o Chelsea no segundo lugar, com 43 pontos, e o Liverpool logo atrás, a um ponto de distância. Mais distante está, por isso, o atual líder Manchester City.

Os blues, que empataram pela quarta vez seguida, e os reds, sem vencer há três partidas, têm, respetivamente, menos dez e 11 pontos do que os citizens. Os homens de Guardiola venceram (1-2) o Arsenal e atingiram os 53 pontos.