Lista reduzida dos Globe Soccer Awards: Ronaldo nomeado para melhor jogador do ano

A organização dos Globe Soccer Awards divulgou a lista reduzida de candidatos a melhor jogador de 2021. Cristiano Ronaldo é um dos seis nomeados.

A lista está agora reduzida a seis nomes e um deles é o do português Cristiano Ronaldo, que está nomeado para melhor jogador do ano de 2021, pelos Globe Soccer Awards. O avançado do Manchester United concorre com Benzema, Lewandowski, Mbappé, Messi e Salah.

Noutra categoria, a de melhor defesa de 2021, o português Rúben Dias está nomeado, a par de Alexander-Arnold, Azpilicueta, Bonucci, Chiellini e Rudiger.

Deschamps, Hansi Flick, Guardiola, Mancini, Scaloni e Tuchel concorrem ao prémio de melhor treinador e Courtois, Donnarumma, Emiliano Martínez, Edouard Mendy e Neuer lutam pelo troféu de melhor guarda-redes.

A cerimónia de entrega dos Globe Soccer Awards decorre a 27 de dezembro, no Dubai.