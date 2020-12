Lisca Doido: o adversário de Abel Ferreira e treinador sensação do Brasil em 2020

Treinador de 48 anos está à frente do América-MG, líder da Série B do campeonato brasileiro e equipa rival do Palmeiras, do português Abel Ferreira, na meia-final da Taça do Brasil.

Forjado entre a irreverência e a espontaneidade de um personagem taxado como "doido" e a habilidade de um treinador estratega, inteligente e trabalhador, Luiz Carlos de Lorenzi tornou-se o técnico sensação do Brasil em 2020.

Difícil, entretanto, é algum adepto conhecê-lo pelo nome verdadeiro. Experimente, então, perguntar pela alcunha: Lisca Doido. Aos 48 anos e a viver o auge da carreira, o "louco" mais icónico entre as figuras do futebol no país está no caminho do Palmeiras, do técnico internacional português Abel Ferreira.