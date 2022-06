Lisandro Martínez está entre Londres e Manchester: o valor pedido pelo Ajax

Ajax exige 50 milhões pelo defesa que vem sendo associado ao Arsenal, mas que também interessa ao Manchester United, treinado por Ten Hag

Lisandro Martínez é um dos jogadores do Ajax mais pretendidos no mercado. O internacional argentino tem sido associado ao Arsenal, mas o interesse do Manchester United e do seu antigo treinador Ten Hag vem ganhando força.

De acordo com o Talk Sport, o Ajax exige, pelo menos, 50 milhões de euros pelo defesa, pode atuar pelo meio ou pela esquerda do setor mais recuado. A iminente venda de Haller permite aos neerlandeses esticarem um pouco mais a corda.