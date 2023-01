Lisandro López entrou nas redes e ajuda Racing a seduzir avançado

Antigo avançado do FC Porto abriu conta no Instagram a 16 de novembro e a sua palavra é levada em consideração no clube argentino

Lisandro López, antigo avançado do FC Porto, joga aos 39 anos no modesto Sarmiento, mas a sua palavra é levada em consideração no Racing de Avellaneda, clube onde se formou e onde atuou nove anos em três etapas.

Assim, depois de ser forte contestatário das redes sociais, Licha acabou por se render e abriu conta no Instagram a 16 de novembro. Agora, fez uma história a "pedir" que Roger Martínez, seu antigo colega no Racing em 2016, volte ao clube. E o Racing está mesmo a avaliar a situação.

"Animal, vamos, volta. Qualidade pura, Roger Martínez", escreveu Lisandro com uma fotografia sua ao lado do avançado colombiano de 28 anos que joga no América, do México.

"Adorava que o Roger voltasse, mas temos que ter noção do que ele ganha lá [no América]. Depende do jogador e nós estamos à sua espera de braços abertos", disse depois Víctor Blanco, presidente do Racing, na TyC Sports. Curiosamente, Licha é genro de Blanco, pelo que se diz na Argentina que a sua publicação foi para ajudar a seduzir Roger Martínez a voltar.