Campeão do Mundo em 2022 publicou mensagem após a morte do astro canarinho.

Depois de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, argentino que se sagrou campeão do Mundo no Catar, recorreu esta quinta-feira às redes sociais para assinalar a morte do astro brasileiro.

"Descansa em paz, Pelé", escreveu o jogador do PSG e da seleção alviceleste, nas redes sociais.