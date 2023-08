Lingard tem uma semana para convencer West Ham a contratá-lo

O médio ofensivo inglês ficou livre no mercado depois de ter terminado contrato com o Nottingham Forest e tem estado a treinar no emblema londrino, que representou na época 2020/21.

Depois de uma época em que desapontou ao serviço do Nottingham Forest, Jesse Lingard ficou livre no mercado e tem procurado manter-se em forma no centro de treinos do West Ham, com a Sky Sports a referir esta sexta-feira que o criativo inglês tem mais uma semana para convencer o clube a contratá-lo.

O médio ofensivo, de 30 anos, representou o clube londrino na época 2020/21, na altura emprestado pelo Manchester United, impressionando com nove golos e quatro assistências em 16 jogos, mas recusou assinar em definitivo pelos hammers no verão do ano passado, preferindo mudar-se para o Forest.

Ainda assim, o treinador David Moyes está disposto a permitir o seu regresso, desde que consiga atingir os níveis físicos adequados. Em conferência de imprensa, o técnico evitou falar já num regresso definitivo de Lingard, mas admitiu que o jogador é esperado no centro de treinos do clube na próxima semana.

"Ainda nem considerámos um negócio de momento. Ele está a treinar para vermos se o conseguimos voltar a colocar em forma e numa condição decente. Ele vai voltar [a treinar com o clube] na próxima semana também, mas não existem notícias no que toca a contratos de curta duração ou algo do género", explicou.

"Jesse é um bom jogador e que provavelmente precisa de voltar a estar numa condição adequada. Estamos a trabalhar com ele, mas todos os jogadores precisam de quatro ou cinco semanas de pré-época e Jesse não é diferente", completou Moyes.

Formado nos red devils, Lingard terminou uma longa ligação ao clube no verão do ano passado, mas não encontrou grandes motivos para sorrir no Nottingham Forest, que terminou a Premier League na 16.ª posição, registando apenas dois golos e as mesmas assistências em 20 jogos.

