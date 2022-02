Lingard rejeita ausência para limpar a cabeça: "O clube aconselhou-me a tirar folga"

Internacional inglês tratou de contradizer o treinador do Manchester United, Ralf Rangnick, que tinha explicado em conferência de imprensa o porquê da ausência do jogador

Jesse Lingard continua a ser um jogador na ordem do dia do Manchester United. Depois de ter sido associado durante várias semanas a uma saída, o inglês, segundo Rangnick, terá pedido dias de folga para limpar a cabeça. O atleta rejeita a ideia.

"O clube aconselhou-me a tirar folga por motivos pessoais. Mas a minha cabeça está clara e sempre serei profissional a 100% quando me chamarem", referiu, na sua conta pessoal de twitter.

Recorde-se que, em conferência de imprensa, Rangnick também explicou o processo de permanência do jogador em Old Trafford, depois de várias semanas a ser associado ao Newcastle e ao West Ham.

"Com a janela de transferências a fechar na segunda-feira, a direção informou-me que preferiam que ele ficasse e eu entendi isso", explicou.