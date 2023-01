Lingard concorda com CR7: "Esses clubes estão quilómetros à frente do Manchester United"

Antigo médio dos red devils não poupou nas críticas e lembrou falta de liderança no clube de Old Trafford

Jesse Lingard vai no mesmo sentido de Cristiano Ronaldo: o Manchester United é, em 2023, um clube atrasado face aos principais rivais. O antigo médio dos red devils não poupou nas críticas ao clube.

"Tu queres trabalhar em equipamentos modernos, queres coisas novas, que acabaram de sair, só que não sabemos quem toma as decisões sobre o campo de treinos e coisas desse género. É só ver as instalações do Manchester City, do Tottenham... esses clubes estão quilómetros à frente do Manchester United", afirmou, em entrevista ao The Diary of a CEO.

O agora jogador do Nottingham Forest criticou ainda a falta de liderança dentro do Manchester United.

"As pessoas faziam o que queriam. Não sabíamos quem comandava o barco. É claro que agora querem vender o clube. O United está atrasado em muitas coisas. Os jogadores não tinham qualquer opinião sobre a situação", atirou.

"Tal como Picasso uma vez disse: 'É preciso destruir para reconstruir e se eles querem começar comigo, para mim não há qualquer problema. Amo o Manchester United, os adeptos, que estiveram sempre do meu lado. Mas se eles querem algo de diferente... têm de mudar muitas, muitas coisas. Sir Alex sabe melhor do que ninguém que o clube não está no caminho que deveria estar. Ele sabe. Toda a gente sabe. As pessoas que não conseguem ver isso... é porque provavelmente não querem ver ou são cegas", referiu Cristiano Ronaldo, em novembro do ano passado, na polémica entrevista dada a Piers Morgan.