Lingard bisou no regresso tranquilo de Inglaterra a Wembley

Goleada por quatro golos sem resposta diante de Andorra

Não está a correr mal este regresso progressivo de Jesse Lingard à Seleção Inglesa. No regresso a Wembley, depois da final do Euro'2020 perdida em casa, os três leões conquistaram a quinta vitória em cinco jogos e golearam Andorra, por 4-0.

Na estreia absoluta de Patrick Bamford (Leeds United), logo a titular, foi o jogador do United a fazer a diferença, com dois golos e uma assistência para Saka, que tinha feito, curiosamente, os dois passes para os tentos do colega. Pelo meio, Kane marcou pela 40ª vez por Inglaterra e alcançou Owen.

Nos outros jogos do grupo, liderado confortavelmente pela vice-campeã europeia, destaque para o triunfo da Albânia sobre a Hungria, num resultado que coloca a seleção vencedora provisoriamente no segundo lugar.

Quanto aos restantes grupos, a Islândia empatou a duas bolas, em casa, diante da Macedónia do Norte e impediu que os visitantes chegassem à liderança provisória do grupo. Já a Bulgária bateu em casa a Lituânia e ganhou pela primeira vez na fase de qualificação.