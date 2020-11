Lineker diz que "era um prazer" estar com Maradona e mostra imagem disso mesmo

Antigo internacional inglês esteve no célebre jogo com a Argentina no Mundial de 1986.

O ex-avançado inglês Gary Lineker, que defrontou Diego Maradona nos famosos quartos de final do Mundial1986, disse esperar que o futebolista argentino encontro "finalmente conforto" após a sua morte aos 60 anos.

"Há relatos da Argentina de que Diego Armando Maradona morreu. De longe o melhor jogador da minha geração e possivelmente o melhor de todos os tempos. Depois de uma vida abençoada, mas atribulada, espero que finalmente encontro algum conforto nas mãos de Deus", escreveu Lineker, na rede social Twitter.

Além desta mensagem, Lineker recordou ainda um encontro entre os dois, já depois de estarem retirados, dizendo que era "sempre um prazer estar na sua companhia".

Lineker marcou o golo de Inglaterra no polémico e inesquecível encontro dos quartos de final do campeonato do mundo de 1986, no México, já depois de Maradona ter dado vantagem à Argentina com a 'mão de Deus' e marcado o 'golo do século', em que passou por vários ingleses antes de bater Peter Shilton.

Maradona, considerado um dos melhores futebolistas da história, morreu hoje na sua residência, na Argentina, aos 60 anos, anunciou o seu agente e amigo Matías Morla.

Segundo a imprensa argentina, Maradona, que treinava os argentinos do Gimnasia y Esgrima, sofreu uma paragem cardíaca na sua vivenda na província de Buenos Aires.

A sua carreira de futebolista, de 1976 a 2001, ficou marcada pela conquista, pela Argentina, do Mundial de 1986, no México, e os dois títulos italianos e a Taça UEFA arrebatada ao serviço dos italianos do Nápoles.