Lindelof sai em defesa de Maguire: "É um grande jogador e um grande capitão"

Central inglês do Manchester United foi alvo de bastantes críticas na época passada

Depois de uma temporada onde foi alvo de muitas críticas, ainda não é certo que Harry Maguire continue a ser o capitão do Manchester United em 2022/23.

Enquanto Erik ten Hag não tomou uma decisão sobre o assunto, Victor Lindelof, central ex-Benfica que partilha balneário com Maguire há três temporadas, defendeu este domingo que o central inglês, que ainda carrega o título de defesa mais caro da história, é o homem indicado para o cargo.

"Penso que seja um grande capitão. Harry é um grande jogador e um grande capitão também. Ele é um tipo muito simpático fora de campo, tenta falar muito e comunicar com os jogadores. É normal que, quando és o capitão do maior clube do mundo, as pessoas falem. Mas não penso que isso seja um problema para ele, toda a gente confia nele", garantiu o sueco, em declarações ao Manchester Evening News.

Recorde-se que Maguire foi comprado ao Leicester pelo Manchester United no verão de 2019, a troco de 87 milhões de euros.

Lindelof falou também sobre os métodos de treino de Ten Hag, elogiando a forma exigente como o neerlandês tem orientado os primeiros treinos dos red devils.

"Temos um novo treinador, temos estado a trabalhar no duro e toda a gente está ansiosa por o conhecer e começar a trabalhar. Ele exige muito, mas é assim que deve ser num clube como este. Têm sido umas boas primeiras semanas. Ele tem estado a falar connosco sobre as suas expectativas e sobre o que ele quer que façamos em campo", revelou.

"Tem falado sobre tudo - o que espera de nós dentro de campo e fora dele. Desde que veio, toda a gente tem estado muito atenta ao que diz o treinador, todos querem aprender o seu estilo de jogo", concluiu Lindelof.