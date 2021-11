Lille volta a tropeçar na Ligue 1: sexto jogo consecutivo sem vencer

Redação com Lusa

O campeão Lille voltou hoje a marcar passo ao empatar a 1-1 na receção ao Nantes, para a 15.ª jornada da Liga francesa, liderada pelo Paris Saint-Germain.

Com os portugueses José Fonte e Tiago Djaló a titulares, Renato Sanches a ser chamado a jogo aos 62 minutos e Xeka a não sair do banco, o Lille chegou à vantagem pelo turco Burak Yilmaz (1-0), aos nove.

A reação do Nantes não se fez esperar e foi premiada com o golo do empate por Ludovic Blas (1-1), aos 24 minutos, numa altura em que o Lille pouco fazia para justificar a vantagem.

Na segunda parte, com a entrada de Renato Sanches, aos 62 minutos, o Lille surgiu com outra mobilidade e mais perigoso para a baliza do Nantes, mas sem conseguir materializar o ascendente em situações de golo.

A hipótese do Lille desfazer o empate surgiu aos 80 minutos, mas o canadiano Jonathan David, o melhor marcador da Liga, com 10 golos, desperdiçou uma grande penalidade para o fazer.

O Lille, que somou o sexto jogo consecutivo sem vencer na liga (quatro empates e duas derrotas), ocupa o 12.º lugar, com 18 pontos, menos um do que o Nantes, que segue no 11.º.