Lille volta a perder pontos na Ligue 1

José Fonte atuou no empate do Lille com o Saint-Étienne

O campeão Lille voltou a ceder pontos em casa na Ligue 1, ao empatar sem golos com o Saint-Étienne, no jogo que abriu a 28ª jornada da competição.

Agora com 43 pontos, o Lille, que contou na formação inicial com Xeka, Tiago Djaló, José Fonte e Renato Sanches, que saiu lesionado aos 25 minutos, está na sexta posição, a 19 pontos do líder, PSG, que no domingo recebe o Bordéus, enquanto os verts ocupam o 16º posto, com 26 pontos.

O Lille soma assim o quinto jogo sem perder para o campeonato, uma série que se segue à goleada sofrida em casa ante o PSG, no dia 6 de fevereiro.

O próximo jogo do Lille é na quarta-feira, para a Liga dos Campeões, recebendo para a segunda mão dos oitavos de final o Chelsea, após derrota por 2-0 em Londres.