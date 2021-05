Lille vence Nice e recupera liderança na Ligue 1

O Lille soma agora 76 pontos - enquanto o Nice é nono com 46 -, mais um do que o PSG, que bateu hoje em casa o Lens

O Lille ganhou por 2-0 na receção ao Nice, respondendo da melhor maneira ao triunfo do Paris Saint-Germain (PSG) sobre o Lens, horas antes, e recuperando o primeiro lugar da Liga francesa.

O veterano ponta-de-lança turco Burak Ylmaz continua de pontaria afinada, marcando o primeiro golo do encontro da 35.ª jornada aos 13 minutos, com o compatriota Zeki Celik a fechar as contas aos 56 minutos.

Com os internacionais portugueses José Fonte (Lille) e Rony Lopes (Nice) nos onzes titulares das respetivas equipas, o luso Xeka ainda foi lançado no jogo pela formação da casa aos 75, enquanto o compatriota Tiago Djaló, também do Lille, não saiu do banco de suplentes.

O Lille soma agora 76 pontos - enquanto o Nice é nono com 46 -, mais um do que o PSG, que bateu hoje em casa o Lens por 2-1, tendo subido provisoriamente ao primeiro lugar da Ligue 1, com o "astro' brasileiro Neymar a participar nos dois golos dos parisienses, ao marcar e assistir.

Ainda na primeira parte, aos 33 minutos, Neymar aproveitou um passe do alemão Julian Draxler para abrir a contagem para o PSG neste encontro da 35.ª jornada, tendo, aos 59, assistido o compatriota Marquinhos para o 2-0.

O avançado camaronês Ignatius Ganago ainda reduziu, apenas dois minutos depois, para a formação visitante, mas os três pontos já não fugiram ao PSG, que com contou com o internacional português Danilo no onze titular, e que é segundo classificado com 75 pontos.

Já o Lens segue no quinto posto com 56 pontos, os mesmos que o Marselha, no lugar de acesso à Liga Conferência Europa, nova competição da UEFA.