Lille vence Mónaco em jogo com quatro portugueses

José Fonte foi o capitão de equipa do Lille.

O Lille recebeu e venceu este domingo o Mónaco, por 2-1, em partida da 13.ª jornada da Ligue 1, numa partida que contou com quatro portugueses em campo.

Os defesas José Fonte e Tiago Djaló foram titulares do lado anfitrião, com Xeka a ser lançado por Christophe Galtier aos 69 minutos. Do lado monegasco, Gelson Martins integrou o onze inicial.

O canadiano Jonathan David abriu o marcador à passagem do minuto 53, com o turco Yazici a dilatar a vantagem aos 65'. Pietro Pellegri, aos 90', apontou o tento de honra do Mónaco e fixou o resultado final.

Com este resultado, o Lille passou a somar 26 pontos e ultrapassou o Marselha (24 pontos com menos dois jogos disputados) para assumir o segundo lugar, a dois pontos do líder PSG. O Mónaco tem 23 pontos e é quinto classificado.